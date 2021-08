per Mail teilen

97 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg sind schuldenfrei, davon 22 aus der Region Bodensee-Oberschwaben. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes zurück. Demnach gibt es in den Kreisen Biberach zwölf, Ravensburg sieben und Konstanz drei Gemeinden, die schuldenfrei sind. Die kleinste Gemeinde ist Guggenhausen im Kreis Ravensburg mit knapp 180 Einwohnern. Die größte schuldenfreie Kommune in der Region ist die Stadt Engen im Kreis Konstanz mit fast 11.000 Einwohnern.