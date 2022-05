Energiespeicher aus gebrauchten Batterien

In Wolfurt (Vorarlberg) hat es sich ein Unternehmen zum Ziel gesetzt, gebrauchte Batterien von Elektroautos weiterzuverwenden. Das Unternehmen e.battery Systems stellt daraus sogenannten "Second-Life Energiespeicher" her. Die Speichersysteme sollen Strom etwa aus Photovoltaikanlagen speichern, um Lastspitzen abzufangen oder Stromausfälle auszugleichen, so das österreichische Unternehmen. Die gebrauchten Lithium-Ionen Batterien werden von mehreren internationale Automobilhersteller geliefert. Die Lebensdauer der Batterien kann so um bis zu zehn Jahre verlängert werden, heißt es von den Vorarlberger Entwicklern. Der Verkauf der Systeme soll im nächsten Jahr starten.