Kälte und Schneefall der vergangenen Tage sorgen in den Skigebieten im Allgäu, in Vorarlberg und der Ostschweiz noch einmal für ideale Wintersportbedingungen. Nach Ostern endet vielerorts die Saison.

Wer die Osterferien noch für Wintersport nutzen will, findet derzeit ideale Bedingungen im Allgäu, in Vorarlberg und der Ostschweiz. Der Schneefall vom vergangenen Wochenende hat den Pisten in den höher gelegenen Skigebieten gutgetan, dort herrschen noch winterliche Verhältnisse. In Oberstdorf sind zum Beispiel noch viele Liftanlagen am Nebelhorn und am Fellhorn in Betrieb, selbst Talabfahrten seien noch gut befahrbar, heißt es aus den Skigebieten.

Die Bergbahnen Mellau-Damüls im Bregenzer Wald in Vorarlberg melden bis zu einem Meter Schnee im Skigebiet, fast alle Lifte laufen noch. Die meisten Pisten sind präpariert. Pulverschnee finden Wintersportlerinnen und Wintersportler auch am Arlberg, 80 Bahnen und Lifte sind dort in Betrieb.

Saisonende am Ostermontag

In der Ostschweiz haben die Skigebiete Pizol und Flumserberg noch bis Ostermontag geöffnet. Am Flumserberg warten derzeit noch mehr als 50 Pistenkilometer auf Skifahrer und Snowboarder, 14 Liftanlagen haben geöffnet. Abseits der Pisten herrscht allerdings teils erhebliche Lawinengefahr.