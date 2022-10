OB Rapp: "Endlich wieder Oberschwabenschau in Ravensburg"

Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie findet in Ravensburg ab Samstag wieder die Oberschwabenschau statt. In diesem Jahr sind ein paar Neuerungen geboten.

Die Oberschwabenschau, die größte Verbrauchermesse der Region, öffnet am Samstag ihre Tore. "Endlich wieder Oberschwabenschau. Die Freude ist groß in Ravensburg, aber auch in ganz Oberschwaben", sagte Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) dem SWR am Mittwoch. Auch der Veranstalter der Messe, Stephan Drescher, kann es kaum erwarten, dass die Oberschwabenschau am Samstag wieder losgeht. In den vergangenen beiden Jahren, in denen die Messe wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, haben er und sein Team intensiv an der Konzeption gearbeitet. Dennoch bleibe es die Oberschwabenschau, die die Menschen kennen und lieben, so Drescher: "Wir haben auch neue Aspekte hineingenommen. Wir wollen die Leute überraschen, damit sie sagen: Mensch, das war doch jetzt was Tolles, Schönes, Spektakuläres oder auch Gemütliches."

SWR-Reporter Martin Hattenberger über die Oberschwabenschau:

43.000 Quadratmeter Messefläche auf der Oberschwabenschau

Noch steht nicht alles. Am Mittwoch fahren Gabelstapler auf dem Gelände herum und bringen die letzten Dinge an Ort und Stelle, etwa eine Zapfanlage. Auch Zimmerleute sind noch mit dem Aufbau der letzten Hütten beschäftigt. Doch bis Samstag wird alles fertig, davon sind die Veranstalterinnen und Veranstalter überzeugt. Auf insgesamt 43.000 Quadratmetern zeigen dann rund 500 Aussteller ihre Produkte. 100 davon sind Teil der Agraria Oberschwaben, die Schwestermesse, die in der Corona-Zeit etabliert wurde.

"Auf der einen Seite gibt es für die Besucher mehr Events und Gastronomie, auf der anderen Seite diese Fachlichkeit mit wissenschaftlichen Vorträgen für die Landwirte, das finde ich einen ganz spannenden Ansatz."

Neuheiten und Hightech im Stall

Auf der Oberschwabenschau und der Agraria Oberschwaben werden viele Aussteller auch ihre neuesten Produkte und Entwicklungen präsentieren. "Der erste mit Methangas betriebene serienreife Traktor wird zu sehen sein", sagt Gabriele Asshoff, die Projektleiterin der Agraria Oberschwaben. Außerdem werden etwa Melkroboter, Elektro-Hoflader oder mobile Stallreiniger ausgestellt. "Die ganze Software und Hightech in der Landwirtschaft ist enorm wichtig. Damit wird Landwirtschaft auch für junge Menschen wieder attraktiv", so Asshoff. Deshalb präsentiert sich auch erstmals der neu gegründete Studiengang Agrarwirtschaft auf der Messe.

Schwierige Zeiten für Messeveranstalter

Die Rahmenbedingungen für die Messe sind schwierig. Steigende Energie- und Materialpreise treffen die Messeveranstalter genauso wie der Personalmangel. Der sei mit ein Grund, warum einige Ausstellerinnen und Aussteller in diesem Jahr nicht dabei seien, so Stephan Drescher. In diesem Jahr sind rund 500 Aussteller bei beiden Messen dabei. In den Jahren vor der Corona-Pandemie waren es rund 100 mehr. "Aber für uns ist die Oberschwabenschau nicht nur ein Business-Case, sondern eine Herzensangelegenheit", so Drescher.

"Da passiert was mit den Leuten in dem Moment, in dem sie das Gelände betreten."