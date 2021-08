Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) will im Landkreis Konstanz Methoden entwickeln, die bei der Suche nach einem Standort für ein Atommülllager helfen sollen. Darüber wurde am Montag der Kreistag informiert.

Der Hegau im Kreis Konstanz gehört zu bundesweit 90 Regionen, in denen theoretisch ein Endlager für Atommüll entstehen könnte. In einem nächsten Schritt will die BGE die Zahl der in Frage kommenden Standorte eingrenzen. Dazu sollen die Standorte auf ihre Sicherheit untersucht werden. Welche Kriterien dafür angewendet werden können und mit welchen Methoden man die Sicherheit bewerten kann, das will man unter anderem im Kreis Konstanz herausfinden. Das Ganze ist eine bislang sehr theoretische Untersuchung, Bohrungen finden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht statt.

Datenlage vor Ort analysieren

Es geht um die Frage, ob sich das Erdreich im Hegau für die Einlagerung von Castorbehältern eignet. Im Hegau gibt es eine besondere Gesteinsart im Erdreich, den Opalinuston. Die BGE-Expertinnen und Experten werden sich in den kommenden Monaten schon vorhandene Daten aus dem Kreis Konstanz anschauen, um die Geologie vor Ort besser zu verstehen. Und um einschätzen zu können, wie sicher oder unsicher der Einschluss radioaktiver Abfälle hier wäre. In der Schweiz gibt es bereits ein Felslabor, in dem das untersucht wird: Bei Saint-Ursanne im Schweizer Juragebirge analysieren Forscher aus der Schweiz und Deutschland den hier lagernden Opalinuston.

Standortentscheidung erst 2031

Parallel zum Kreis Konstanz werden auch in anderen Gebieten Deutschlands Methoden entwickelt, um die Sicherheit anderer Gesteinsarten wie Salzstöcke zu untersuchen. Ein Gebiet, in dem Testmethoden entwickelt werden, sei nicht besser oder schlechter geeignet für ein Endlager als andere, betont die Bundesgesellschaft für Endlagerung. Der Hegau sei ein gut überschaubares Gebiet und darum ausgewählt worden. Die tatsächliche Standortentscheidung soll 2031 fallen.