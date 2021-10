Eltern demonstrieren gegen kürzere Kinderbetreuungszeiten

Elternvertreter aus Radolfzell (Kreis Konstanz) wollen am Dienstag gegen die Kürzungen von Kinderbetreuungszeiten in städtischen Kitas demonstrieren. Im Vorfeld gab es bereits einen Offenen Brief. Konkret geht es um den Fall des Kinderhauses Bullerbü in Radolfzell. Hier würden die Kinder im Ganztagesbereich statt 45 Stunden die Woche nur noch 40 oder 35 Stunden betreut. Dies sei für Berufstätige nur schwer auszugleichen, vor allem für Alleinerziehende. Grund sei nicht nur Personalmangel, so die Elternvertreter, sondern auch Misswirtschaft der Stadt. Die Radolfzeller Sozialbürgermeisterin Monika Laule sagte dem SWR, sieben Mitarbeiter hätten wegen dauerhafter Mehrbelastung gekündigt. Sie habe eine Fürsorgepflicht und müsse nun erstmal Kita und Team stabilisieren. Wann wieder eine Betreuung mit 45 Stunden die Woche angeboten werden könne, sei offen.