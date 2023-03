Personalmangel: Radolfzeller Eltern betreuen Kita-Kinder selbst

Um den Mangel an Fachpersonal in den städtischen Kindertageseinrichtungen aufzufangen, übernehmen in Radolfzell am Bodensee übergangsweise Eltern zusätzliche Betreuungsstunden.

Eltern können in Radolfzell (Kreis Konstanz) bis zum Ende des Kita-Jahres 2022/23 zusätzliche Betreuungsstunden in städtischen Kindertageseinrichtungen übernehmen. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend entschieden. Wie die Stadt mitteilte, soll so der Mangel an Fachpersonal aufgefangen werden. Im konkreten Fall des Kinderhauses im Stadtteil Möggingen sei dies nun in einer Mehrzweckhalle und im Außenbereich des Kinderhauses möglich. Dort können Eltern die Kinder an vier Tagen und für insgesamt weniger als zehn Stunden pro Woche betreuen. Mietkosten müssten nicht gezahlt werden. Stadt reduzierte Kinderbetreuung wegen Personalmangels Hintergrund der Maßnahme ist der seit Herbst des vergangenen Jahres akut aufgetretene Personalmangel in Radolfzell. Deshalb habe die Stadt ihr Betreuungsangebot massiv reduzieren müssen, insbesondere bei den Ganztagsangeboten, heißt es in der Sitzungsvorlage. Nun soll das Modell "Eltern betreuen Kinder in Kita" eine kurzfristige Lösung bieten. Die Eltern hatten den Vorschlag gemacht, zusätzliche Stunden zu übernehmen, da sie auf eine zuverlässige und manchmal längere Betreuung der Kinder angewiesen seien - so eine Stadtsprecherin gegenüber dem SWR. 20 Eltern hätten sich schon bereit erklärt, sich um die Betreuung zu kümmern.