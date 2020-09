In Stockach (Kreis Konstanz) sind am Dienstag zwei elf Jahre alte Mädchen auf einer Diebestour erwischt worden. Mit dabei: Ein Puppenwagen, in dem das Diebesgut verstaut wurde. Und eine Liste, auf der stand, was sie stehlen sollten - überwiegend Babyartikel. Wie die Polizei berichtet, lag der Wert der gestohlenen Waren deutlich über 100 Euro. Die beiden hatten in fünf Läden geklaut - darunter Drogeriemärkte, aber auch Lebensmittelgeschäfte. Bei ihrem sechsten Diebeszug seien sie dann von einem Ladendetektiv erwischt worden.