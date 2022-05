Elf Verletzte bei Karambolage auf Bundesstraße 32

Bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der B32 zwischen Mengen und Herbertingen im Kreis Sigmaringen sind elf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitten drei von ihnen bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Ein 31-jähriger Autofahrer hatte am Freitagabend mit seinem Wagen das Fahrzeug eines 48-Jährigen überholt. Als dieser ebenfalls auf die Überholspur der dreispurigen Bundesstraße ausscherte, kam es zur Kollision, woraufhin eines der Autos auf die Gegenfahrbahn schleuderte, die Leitplanke streifte und dann mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß. Kurz darauf krachten zwei weitere Autos in die Unfallstelle. Alle fünf Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt, so dass laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 80.000 Euro entstand.