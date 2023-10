Online-Fahrzeugzulassung jetzt auch im Kreis Ravensburg möglich

per Mail teilen

Die Online-Fahrzeugzulassung "i-Kfz" gibt es seit Sonntag auch im Kreis Ravensburg. Sie soll das An- und Ummelden von Fahrzeugen einfacher machen.

In den meisten Landkreisen in Baden-Württemberg ist das "i-Kfz" seit Anfang September möglich. Damit soll es möglich sein, das Fahrzeug online beim Landratsamt zuzulassen und dann loszufahren. Seit Sonntag geht das nun auch im Kreis Ravensburg.

An- und Ummeldung vom Auto per Mausklick

Per Mausklick auf der Homepage des Landkreises Ravensburg können zukünftig Autos, Mofas, Roller oder Motorräder an- und abgemeldet, umgeschrieben oder auch Sonderkennzeichen etwa für Oldtimer angefordert werden. Am Ende gibt es einen vorläufigen Zulassungsnachweis, sodass die Fahrerin oder der Fahrer gleich losfahren darf.

Startschwierigkeiten bei "i-Kfz" im Bodenseekreis behoben

Die amtliche Plakette wird zugeschickt und muss dann am Kennzeichen angebracht werden. Das sollte ab Sonntag funktionieren, versichert die Sprecherin im Ravensburger Landratsamt. Im Bodenseekreis gab es Anfang September Startschwierigkeiten, seit wenigen Tagen klappt es aber online, so ein Sprecher. In den Kreisen Konstanz und Sigmaringen läuft das "i-Kfz" auch schon. Der Landkreis Biberach zieht gegen Ende des Jahres nach.