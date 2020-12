Der erste Elektrozug, der am Sonntag auf die neu elektrifizierte Strecke von Zürich nach München fahren sollte, ist kurz vor Hergatz (Kreis Lindau) auf das falsche Gleis gefahren. Das bestätigte ein Bahnsprecher dem SWR.

Statt auf das Gleis nach Memmingen zu fahren, nahm der Zug das Gleis Richtung Kempten. Da dieses keine Oberleitungen hat, steht der Elektrozug still und muss von einer Diesel-Lok zurück zum Bahnhof Lindau gezogen werden und von dort zurück nach Zürich fahren.

Zug aus Gegenrichtung kam in Zürich an

Die erste Zugfahrt aus der Gegenrichtung sei noch planmäßig in Zürich angekommen, so der Sprecher weiter. Bei der Panne wurden auch die Oberleitungen beschädigt. Bis zur Reparatur könnten auch keine Züge aus der Gegenrichtung nach Zürich fahren, so der Sprecher. Noch sei unklar, wann es so weit ist.

Neuer Bahnhof Lindau-Reutin

Mit dem Fahrplanwechsel an diesem Sonntag sollte die elektrifizierte Bahnstrecke Lindau-München den Betrieb aufnehmen. Damit ging der neue Bahnhof Lindau-Reutin in Betrieb, wo die Elektrozüge künftig auch halten sollen.

Die Bahnreise zwischen München und Zürich wird durch die elektrifizierte Strecke um bis zu 45 Minuten auf nun vier Stunden verkürzt. Seit Sonntag sollen zwölf Zugfahrten die beiden Städte täglich doppelt so häufig wie bislang direkt auf der Schiene verbinden.

Für Anschlüsse muss der Bahnhof vorerst gewechselt werden

Grund ist laut Deutscher Bahn, dass es am neuen Bahnhof Reutin keine Diesel-Tankstelle gibt. Auf der Südbahn ist die Elektrifizierung aber noch nicht abgeschlossen, Züge fahren daher dort weiter mit Dieselkraftstoff. Zugreisende müssen deshalb vom Bahnhof Lindau-Reutin zum Hauptbahnhof auf der Lindauer Insel wechseln.

Ein Teil der Parkplätze und ein Bahnhofsgebäude fehlen noch, doch der Fernbahnhof in Lindau-Reutin nimmt den Betrieb auf. Pressestelle Deutsche Bahn

Im neuen Durchgangsbahnhof halten auch die Regionalexpresszüge aus Kempten und die meisten Regionalzüge aus Vorarlberg. 17 Züge aus Vorarlberg fahren allerdings ohne Halt zum Inselbahnhof, da sie sonst den Anschluss nach Friedrichshafen nicht schaffen. Der neue Bahnhof in Reutin entstand in vierjähriger Bauzeit barrierefrei und mit Leitsystem für Blinde. Noch nicht fertig sind ein Teil der Parkplätze und ein Bahnhofsgebäude.

500 Millionen Euro für elektrifizierte Bahnstrecke ins Allgäu

Die Elektrifizierung des gut 150 Kilometer langen Abschnitts der Allgäubahn Lindau-München hat drei Jahre gedauert und insgesamt rund 500 Millionen Euro gekostet. Allein für den Lärmschutz wurden 100 Millionen Euro verbaut, so die Bahn. Insgesamt wurden mehr als 1.600 Masten aufgestellt und 49 Brücken erweitert oder neu gebaut. Die Bahnstrecke führt auch durchs württembergische Allgäu, etwa durch Wangen, Leutkirch und Kißlegg (Kreis Ravensburg) – die Züge halten dort aber nicht.

Mehr Regiobusse mit dem Fahrplanwechsel

Der Fahrplanwechsel bringt außerdem neue Regiobus-Linien: In Tettnang im Bodenseekreis zum Beispiel fahren die Busse besser aufeinander abgestimmt. Im Kreis Sigmaringen geht es mit dem neuen Regiobus ab Sonntag täglich in nur einer halben Stunde von Sigmaringen nach Meßkirch. Der ErlebnisBus zwischen Meersburg unter Unteruhldingen fährt jetzt ganzjährig, ebenso der Echt Bodensee Bus zwischen Friedrichshafen und Überlingen.