Saurier, Fische, Seelilien - gut erhaltene und sorgfältig präparierte Versteinerungen zeigt das private Urweltmuseum Hauff seit kurzem auch in Bodman (Kreis Konstanz). Es ist eine Dependance des weltweit bekannten Urweltmuseums in Holzmaden, das Rolf Bernhard Hauff in dritter Generation betreibt. mehr...