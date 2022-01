Meersburg erntet wieder einmal Trauben für Eiswein

138° Oechsle hat der Most aus den gefrorenen Trauben.

400 Liter Eiswein dürften in Meersburg zusammenkommen.

Lange vor dem Morgengrauen beginnt die Lese der Trauben für den Eiswein in Meersburg.

Am Bodensee gibt es dieses Jahr seit langem wieder einmal Eiswein. In Meersburg (Bodenseekreis) wurden am Donnerstag gefrorene Trauben gelesen. Das teilte der dortige Winzerverein mit.