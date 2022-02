Eisschwimmer will im Bodensee deutschen Rekord knacken

Fünf Mal ist Paul Bieber aus Röthenbach im Allgäu die sogenannte Eismeile schon geschwommen. Am Sonntag will der 38-jährige Eisschwimmer die sechste Eismeile vor Wasserburg (Kreis Lindau) im Bodensee schaffen und damit den deutschen Rekord knacken. Der bisherige Rekord liegt bei fünf geschwommenen Eismeilen. Doch um die 1.609 Meter bei eiskaltem Wasser regelkonform zu schaffen, müssen die Bedingungen stimmen. Das Wasser im Bodensee vor Wasserburg darf nicht mehr als fünf Grad haben. Schiedsrichter messen deshalb an drei Stellen die Temperatur. Der Extremschwimmer geht nur mit Badehose, Schwimmbrille und Badekappe bekleidet ins Wasser. Er fühle sich fit und sei zuversichtlich, sagte Bieber dem SWR. Im vergangenen Jahr holte er bereits den deutschen Rekord über die längste geschwommene Distanz im Eisschwimmen. Damals schwamm er 2.210 Meter am Stück.