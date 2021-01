per Mail teilen

Am Bodensee hat ein Extremschwimmer aus dem Allgäu einen neuen deutschen Rekord im sogenannten "Eiswasser-Schwimmen" aufgestellt. Paul Bieber aus Röthenbach im Allgäu schaffte bei drei Grad kaltem Wasser eine neue Bestleistung.

"Ich bin ok, alles gut." Mit diesen Worten stieg der 37 Jahre alte Paul Bieber aus Röthenbach im Allgäu (Kreis Lindau) am späten Vormittag aus dem gerade mal drei Grad kalten Eiswasser des Bodensees. Genau 43 Minuten zuvor war er ins Wasser gestiegen, schwamm unermüdlich zwischen zwei Bojen hin und her. Schon alleine das Zuschauen vom Ufer aus bei Wasserburg (Kreis Lindau) sorgte für reichlich Gänsehaut bei den Besuchern.

Bisherigen Rekord um 60 Meter übertroffen

Der bisherige deutsche Rekord im so genannten "Eismeilen-Schwimmen" lag bei 2.150 Metern - also rund 60 Meter weniger als Bieber nun geschafft hat. Und daher, so ein Sprecher der Wasserwacht Wasserburg, sei man nun mächtig stolz auf den 37-Jährigen. Ärzte und Rettungspersonal der Wasserwacht hatten den Rekordversuch aufmerksam verfolgt, standen für den Fall der Fälle bereit.

"Bedingungen waren schwierig"

Gestützt von zwei Helfern, schaffte Bieber nahezu selbstständig den Weg zum Aufwärmraum. Nachdem er wieder aufgewärmt war, sagte der dem SWR: "Die letzten 400 Meter waren die schwierigsten, weil die Bedingungen nicht optimal waren. Wind, Wellen und Strömungen haben es erschwert."