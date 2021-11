In Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) öffnet am Mittwoch die Eislaufbahn mit einem neuen Betreiber. Dieser übernimmt nach Absprache mit der Stadt die Eisfläche erst einmal für diese Saison. Die Stadt gibt einen Zuschuss in Höhe von 60.000 Euro für die Stromkosten. An den Abenden steht die Eislaufbahn Vereinen zur Verfügung.