Hanna und Horst Ehmann feiern Eiserne Hochzeit

Stabil wie Eisen, so könnte man die Ehe von Hanna und Horst Ehmann aus Radolfzell (Kreis Konstanz) bezeichnen. Am 30. August vor 65 Jahren haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Nun können sie ihre Eiserne Hochzeit feiern.

Seit 65 Jahren sind sie verheiratet. Hanna und Horst Ehmann aus Radolfzell feiern Eiserne Hochzeit. Lange ist ihre Heirat her, und doch ist ihnen das damalige Kennenlernen am Arbeitsplatz noch lebhaft vor Augen. Welche Erinnerungen sie daran und an die Hochzeitsfeier haben, hat SWR-Reporterin Tina Löschner bei ihrem Besuch kurz vor dem großen Tag der Ehmanns erfahren.

Bei der Arbeit kennengelernt

Beide haben sie als Schaufensterdekorateure beim Kaufhaus Breuninger in Stuttgart gearbeitet - Hanna kam aus dem nördlich von Stuttgart gelegenen Ludwigsburg, Horst aus der Hegaustadt Singen. Das gegenseitige Interesse schien bald geweckt zu sein. Und beim Hochzeitstermin auf dem Standesamt sowie einen Tag später in der Johanneskirche in Kornwestheim sei es schnell gegangen, erinnert sich Hanna Ehmann. Zunächst sei sie von dem Termin nicht so begeistert gewesen, da es grade ihr 24. Geburtstag war. Aber die Väter, die gleichzeitig Trauzeugen waren, hatten gerade Zeit. Und der Steuertermin habe auch günstig gelegen, lacht Horst Ehmann.

Die Chemie zwischen ihnen stimmt

Seit ihrer Heirat sind sie gemeinsam durch die Höhen und Tiefen des Lebens gegangen. Und sie würden es immer wieder tun, bestätigen beide, ohne auch nur einen Wimpernschlag zu zögern. Doch wie schafft man es, so lange zusammen glücklich zu sein? "Wir streiten wie andere auch," erzählt Hanna Ehmann. Aber am wichtigsten ist:

"Viel schmusen. Das gehört einfach dazu."