Sanierter Bahnhof Markdorf steht für Innovation

120 Jahre ist der Bahnhof in Markdorf (Bodenseekreis) gerade alt geworden - und erstrahlt in frischem Glanz. In den vergangenen zwei Jahren wurde er für rund drei Millionen Euro von privaten Investoren saniert.

Die Bahn ist seit vielen Jahren bereits aus dem Bahnhofsgebäude in Markdorf ausgezogen, nur ein Raum mit dem Stellwerk darin nutzt sie noch heute. Die Stadt Markdorf erwarb das denkmalgeschützte und sanierungsbedürftige Gebäude 2012. Es wurden Investoren gesucht, solange stand der Bahnhof leer. Bis ein paar Markdorfer eine Idee hatten, wie der alte Bahnhof am besten - auch für die Allgemeinheit - zu nutzen sei. Originalgetreue Sanierung des denkmalgeschützen Bahnhofs Originalgetreu und detailverliebt wurde zwei Jahre lang saniert. Sogar das Schild mit der Höhenangabe "435 m.ü.M." wurde wieder angebracht, sagt Wolfgang Keine, einer der Investoren. Dass das Projekt keine gewinnbringende Anlage sein würde, sei den neuen Eigentümern von Anfang an klar gewesen, sagt er. Dafür ist der historische Bahnhof zu einem beliebten Treffpunkt mit Café und Bäckerei für die Markdorfer geworden. Die SWR-Serie "Eisenbahnromantik" hat sich den die Geschichte des Bahnhofs und das sanierte Gebäude genauer angeschaut. Auch am Abend eindrucksvoll: Eingang des frisch sanierten Bahnhofs in Markdorf. SWR