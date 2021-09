Eiscafé soll neuer Ufergestaltung in Radolfzell weichen

per Mail teilen

Der Uferbereich in Radolfzell soll umgestaltet werden. Dazu muss das Eiscafé einem Neubau weichen. Toni Nadile ist seit 24 Jahren Pächter des Cafés, jetzt hat ihm die Stadt gekündigt.



Toni Nadile reagiert geschockt, ihm sei der Pachtvertrag für sein Eiscafé am Radolfzeller Bodenseeufer ohne Vorwarnung gekündigt worden. Auch hält er die Kündigung für nicht rechtmäßig. Hunderte Stammgäste protestieren mit einer Petition gegen den Abriss des Pavillons am See mit dem Eiscafé darin. Und Toni Nadile erwägt, gegen die Stadt zu klagen.

Pächter fühlt sich in Planung nicht eingebunden

Ein Sprecher der Stadt Radolfzell hingegen sagt, die Planung für den städtischen Uferbereich laufe schon über zehn Jahre und sei im Gemeinderat beschlossen worden. An dieser Entscheidung seien auch die Bürger beteiligt gewesen.

Nun will die Stadt doch noch einmal mit Toni Nadile sprechen. Vielleicht gibt es für den Radolfzeller Gastronomen doch noch Hoffnung.