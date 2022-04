per Mail teilen

In Friedrichshafen ist die Eisbahnsaison zu Ende gegangen, die Veranstalter zeigen sich zufrieden. Insgesamt waren laut Stadt rund 7.500 Besucherinnen und Besucher auf der Eisbahn in der Innenstadt, zwölf Prozent weniger als im Vor-Coronajahr 2019. Trotz der sich ständig ändernden Pandemieregeln und dem oft schlechten Wetter hätten beispielsweise viele Schulklassen die Eisbahn genutzt, um an der frischen Luft Sport zu treiben.