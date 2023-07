Neues Wasserwerk in Beuron offiziell eingeweiht

per Mail teilen

Nach fast vier Jahren Bauzeit ist am Dienstag in Beuron-Langenbrunn (Kreis Sigmaringen) ein neues Wasserwerk offiziell eröffnet worden. Es hat etwa 9,2 Millionen Euro gekostet.

In Beuron-Langenbrunn im Kreis Sigmaringen ist am Dienstag ein neues Wasserwerk offiziell eingeweiht worden. Bei der Veranstaltung waren Politikerinnen und Politiker aus der Region dabei sowie Vertreter des Zweckverbands Wasserversorgung Hohenberggruppe, zu dem das neue Werk gehört. Der Verband versorgt mehr als 100.000 Menschen in den Kreisen Sigmaringen, Tuttlingen sowie dem Zollernalbkreis mit Trinkwasser. Der Neubau hat etwa 9,2 Millionen Euro gekostet.

Wasserwerk erinnert an Holzscheune

Das Wasserwerk besteht aus drei Stockwerken und ähnelt durch eine Holzfassade einer Scheune. Das Wasser wird aus drei Tiefbrunnen bei Großschmieden zwischen Beuron und Langenbrunn gewonnen und über eine 1,65 Kilometer lange Rohrleitung dem Werk zugeführt. Das Wasserwerk ist mit neuester Technik ausgestattet. In ihm wird das Wasser in mehreren Stufen gefiltert und so als Trinkwasser aufbereitet. Täglich werden sieben Millionen Liter Wasser ins Netz der Zweckverbands Wasserversorgung Hohenberggruppe gepumpt.

Der Verband begründet den Neubau mit erhöhten Anforderungen an die Trinkwasserqualität sowie das Alter des bisherigen Wasserwerks Hammer in Bärenthal im Kreis Tuttlingen. Außerdem soll im neuen Werk das Wasser enthärtet werden, damit es weniger Kalk enthält.

In diesen Rohren wird das Quellwasser gefiltert. SWR Moritz Kluthe

Größte Investition in der Geschichte des Zweckverbands

Laut dem Bürgermeister von Meßstetten, Frank Schroft (CDU), der zugleich Verbandsvorsitzender ist, ist das neue Werk die größte Baumaßnahme in der Geschichte der Hohenberggruppe.

"Für uns ist das Wasserwerk ein großer Baustein für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet."

Laut Schroft ist das neue Wasserwerk wichtig für die Sicherung der Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet. Nach der Inbetriebnahme des Werks soll das alte Wasserwerk Hammer modernisiert werden.