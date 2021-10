In Konstanz ist am Donnerstag ein neues Mahnmal eingeweiht worden. Zudem wurden elf Stolpersteine zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt.

Das Mahmal soll das hebräische Wort für Leben abbilden. Außerdem ist auch eine Taube dargestellt. Harald Björnsgard Die Taube aus Bronzeguss ist nach Jerusalem ausgerichtet. SWR Tina Löschner Entwickelt und umgesetzt wurde die Idee für das Mahnmal von Konstanzer Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit dem Bildhauer Harald Björnsgard. SWR Tina Löschner