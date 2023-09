Die Linzgauhalle in Immenstaad am Bodensee ist wegen Einsturzgefahr seit Wochen gesperrt. Ob sie saniert wird - darüber entscheidet Montagabend der Gemeinderat.

Der Gemeinderat von Immenstaad (Bodenseekreis) entscheidet am Montag über die Zukunft der Linzgauhalle. Die Halle, die für Sportunterricht und Vereinsveranstaltungen genutzt wird, ist nach einem Wasserschaden seit Anfang August gesperrt. Das Dach der Halle droht einzustürzen. Betroffen sind der Schulsport sowie Vereine, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für den Gemeinderat. Auch die Schulmensa musste verlegt werden. Die Kosten für die Generalsanierung schätzt die Gemeinde auf mehr als sieben Millionen Euro.

Wasserschaden durch starke Regenfälle

Die Linzgauhalle in Immenstaad ist in die Jahre gekommen, vor allem ihr Flachdach. Starke Regenfälle haben der Dachkonstruktion weiter zugesetzt. Eine Untersuchung ergab stehendes Wasser auf dem Dach und eine durchnässte Wärmedämmung in der Dachkonstruktion. Teile der Decke könnten herunterfallen, so die Statiker. Die Halle wurde deshalb gesperrt.

Die Kosten für eine Generalsanierung schätzt die Gemeinde Immenstaad auf mehr als sieben Millionen Euro. Würde während der Bauarbeiten eine Traglufthalle als Provisorium aufgestellt, kämen 1,5 Millionen Euro dazu. Der Gemeinderat soll am Montag seine Zustimmung für die Sanierung geben und die Verwaltung beauftragen, Zuschüsse beim Bund zu beantragen. Außerdem soll geprüft werden, ob sich der Bau einer Leichtbauhalle während der Sanierung rechnet.