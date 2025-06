Entgleister Zug in Singen: Zugeinschränkungen bis Sonntag

per Mail teilen

Nach der Entgleisung eines Güterzuges in Singen ist der Zugverkehr nach wie vor eingeschränkt. Die Störungen sollen laut der Bahn noch bis Sonntag andauern.

Noch bis voraussichtlich Sonntag bleibt der Bahnverkehr bei Singen (Kreis Konstanz) gestört. Das teilt die Deutsche Bahn jetzt mit. Einzelne Züge fahren zwar wieder vom Bahnhof ab. Für Reisende gibt es trotzdem weiter Einschränkungen.

Einige Züge fahren verkürzt

Nachdem am Dienstag ein Güterzug entgleist war, fahren zum Beispiel die Intercity-Züge zwischen Stuttgart und Zürich nur zwischen Stuttgart und Tuttlingen sowie zwischen Schaffhausen und Zürich. Die IC-Züge zwischen Stuttgart und Radolfzell beziehungsweise Konstanz fahren nur zwischen Stuttgart und Tuttlingen.

Bei der Schwarzwaldbahn zwischen Konstanz und Karlsruhe gibt es einen Teilausfall zwischen Konstanz und Radolfzell. Erst ab Engen fahren die Züge weiter nach Karlsruhe. Als Ersatz sind zwischen Singen und Tuttlingen Busse unterwegs. Diese halten auch in Engen.

Elektro-Züge können Bahnhof Singen nicht anfahren

Zusätzlich fährt stündlich eine Diesellok zwischen Singen und Tuttlingen. Der Sonderzug soll so lange verkehren, bis der Bahnhof Singen wieder elektrisch angefahren werden kann.

Ob sich die Situation in den nächsten Tagen bessert, dazu will die Bahn keine Prognose abgeben. Der entgleiste Güterzug hatte am Dienstag neben der Oberleitung auch Weichen sowie 60 Schwellen beschädigt.