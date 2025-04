Bahnhof Singen: Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Bahnhof in Singen im Einsatz. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, hieß es am späten Freitagabend.

Am Bahnhof von Singen (Hohentwiel) unweit von Konstanz läuft ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Das teilte die Polizei am späten Freitagabend mit. Es bestehe derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung. Der Einsatz diene der "näheren Verifizierung eines möglichen schädigenden Ereignisses", hieß es in einer ersten kurzen Mitteilung. Großeinsatz für Einsatzkräfte am Bahnhof Singen Bei der Einsatzörtlichkeit handle es sich um einen eng umgrenzten Raum. Ein Polizeisprecher machte auf Anfrage keine weiteren Angaben.