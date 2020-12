per Mail teilen

Kunden aus der Schweiz dürfen trotz der ab Mittwoch geltenden Corona-Maßnahmen weiterhin nach Konstanz oder Singen kommen. Einkaufen sei ein triftiger Grund, so das Sozialministerium.

Bis 20 Uhr sei Einkaufen in den noch geöffneten Geschäften möglich, erklärte eine Sprecherin des Sozialministerium. Haben sie ihre Einkäufe erledigt, ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum aber auch Schweizerinnen und Schweizern verboten. In Sachen Quarantäne gilt im Grenzgebiet weiterhin die sogenannte 24-Stunden-Regel.

Schweiz will bisher keinen kompletten Lockdown

Unterdessen zögert die Schweiz weiterhin trotz steigender Infektionszahlen, einen landesweiten Lockdown zu verhängen. Man verhandle aber mit den Kantonen über schärfere Maßnahmen, hieß es aus der Schweiz. Am Freitag sollen Einzelheiten bekannt gegeben werden.

Volle Innenstadt vor dem Lockdown

Vor dem Lockdown in Baden-Württemberg war in der Konstanzer Innenstadt am Montag viel los. Kunden, auch aus der Schweiz, versuchten vor allem noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen.