Glatte Straßen haben in Baden-Württemberg am Mittwochvormittag zu vielen Unfällen geführt. Die Region Bodensee-Oberschwaben kam eher glimpflich davon, aber auch hier gab es Glätte-Unfälle.

In vielen Teilen Baden-Württembergs sorgte Blitzeis am Mittwochmorgen für Chaos auf den Straßen. Die Polizeipräsidien im Land meldeten bis zum Mittag mehr als 1.000 Glätte-Unfälle. Auch am Bodensee und in Oberschwaben seien viele Autofahrer von den winterlichen Straßenverhältnissen überrascht worden, heißt es von der Polizei.

Im Kreis Biberach gab es bis zum Mittwochmittag elf glättebedingte Unfälle. Ernsthaft verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden liegt laut Polizei insgesamt bei rund 40.000 Euro. Im Kreis Konstanz kam es zu einem Unfall.

In den Kreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis gab es insgesamt rund 25 Unfälle wegen Schnee und Eisglätte. Diese gingen laut Polizei überwiegend glimpflich aus, es blieb meist bei Blechschäden. Dennoch beziffert die Polizei den Sachschaden auf rund 190.000 Euro. Neun Menschen wurden leicht verletzt.

Glätte: Streifenwagen kommt von der Straße ab

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg sei der Bodenseekreis der Unfallschwerpunkt gewesen. Auf der Bundesstraße 31 bei Meersburg kam etwa ein Auto von der Straße ab und überschlug sich. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt. Auch die Polizei war vor der Glätte nicht sicher: Ebenfalls auf der Bundesstraße 31, dieses Mal bei Daisendorf, kam ein Streifenwagen von der Straße ab und rutschte in den Straßengraben. Die Polizisten wurden nicht verletzt.

Einsatzkräfte im Dauereinsatz

Abschleppdienste, Streufahrzeuge, Rettungsdienste und die Polizei waren im Dauereinsatz. Seit den frühen Morgenstunden war etwa die Straßenmeisterei Überlingen im Bodenseekreis unterwegs, um die Straßen vom Eis zu befreien und zu streuen.