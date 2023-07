Einhaldenfestival in Fronhofen beginnt

Das Einhaldenfestival mit Musik und Kabarett in Fronhofen feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Es beginnt am Donnerstag und dauert bis Sonntag.

In Fronreute im Kreis Ravensburg startet am Donnerstag das diesjährige Einhaldenfestival. Vier Tage lang wird ein bunter Mix aus Musik und Kabarett geboten. Das Festival feiert in diesem Jahr auch Jubiläum, es findet zum 20. Mal statt. In diesem Jahr ist auch der Landkreis Ravensburg als Partner mit dabei, er feiert sein 50-jähriges Bestehen. Veit Hübner, Organisator des Einhaldenfestivals, freut sich auf das abwechslungsreiche Programm. Jubiläum wird am Sonntag gefeiert Die Veranstalter hoffen auf stabiles Wetter. Das Programm bei besonderer Atmosphäre mitten auf dem Land steht. Los geht es am Donnerstagabend unter anderem mit dem italo-schwäbischen Kabarett "Heinrich del Core". Der letzte Festivaltag steht dann ganz im Zeichen des Jubiläums. Das Motto am Sonntag lautet: "50 Jahre Landkreis Ravensburg – 20 Jahre Einhaldenfestival". Einhaldenfestival 2003 gegründet Das Einhalden-Festival wurde im Jahr 2003 von Veit Hübner und Josef Rauch gegründet. Schon damals bot es einen Mix aus Kabarett, Kleinkunst und Musikgruppen. Bis 2016 fand das beliebte Festival auf dem Einhalden-Hof bei Horgenzell statt. Seit 2017 wird das Festival auf einem Hof in der Nachbarschaft, dem Kaseshof in Fronhofen-Geratsreute, gefeiert.