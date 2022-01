per Mail teilen

Schwester Maria Paola ist Provinzoberin von Kloster Hegne. Damit ist sie nicht nur die Chefin des Klosters, sondern auch des dazugehörenden Hotels, einer Schule, eines Pflegeheims und einer Akademie.

Im Kloster Hegne, das auf einer Anhöhe über dem Bodensee zwischen Allensbach und Konstanz liegt, leben und arbeiten derzeit noch 184 Schwestern. Seit 130 Jahren wirken die Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz, die dem franziskanischen Orden angehören, am westlichen Bodensee. SWR-Reportern Barbara Paul hat Oberin Schwester Maria Paola besucht.

Für Schwester Maria Paola hat das heutige Klosterleben nichts mehr mit dem Mittelalter zu tun. Im Kloster werden Beschlüsse möglichst in franziskanischer Tradition im Gespräch mit den Mitschwestern getroffen. Das sei nicht immer einfach, sagt die Oberin. Aber ein "So wird es gemacht!" sei nicht zeitgemäß. Und doch bleiben täglich viele Entscheidungen an ihr hängen, denn im Kloster Hegne ist seit Jahren vieles Bewegung.

Zukunft gestalten für Kloster, Hotel, Pflegeheim und Schule

Das Haus soll Zukunft haben, auch wenn die Schwestern immer älter werden und Ordens-Nachwuchs fehlt. Die Arbeit von Oberin Maria Paola ist dabei geprägt von dem Bestreben, mit weltlichen Mitarbeitern die geistlichen Werte im Sinne des Ordens zu erhalten und weiterzugeben.