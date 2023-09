Er ist inzwischen weit über die Region hinaus bekannt und trotzdem ist er in einer Branche tätig, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Michael Kupfer-Radecky kommt aus Ravensburg und ist Opernsänger.

In Oberschwaben geboren, inzwischen in den großen Opernhäusern zu Gast und dort zuhause, wo es ihn gerade hinspült - Michael Kupfer-Radecky lebt für die Musik. Trotz allem ist er seiner Heimat verbunden und hat im Kreis Lindau einen Wohnsitz. Auch in Ravensburg ist er noch gerne mal zu Besuch. Marion Kynaß hat ihn getroffen:

Inspiration durch Ravensburger Rutentheater

Schon als junger Mensch hat Michael Kupfer-Radecky die Bühne gereizt. Auch weil er in Ravensburg, wo er aufwuchs, eine große Bühne kennenlernen durfte: "Ich hab auch durch das Rutentheater hier in Ravensburg eine Faszination für Oper und Theater entwickelt."

Doch der Weg von Oberschwaben bis zum Opernstar von Weltrang war lang. Zunächst wollte er Schauspieler werden. Später dachte er sich: "Singen und Schauspiel, das willst du machen" - also wurde er Opernsänger. Doch es lief nicht sofort alles rund für den Bariton. Ein Gesangsstudium am Mozarteum Salzburg hat er abgebrochen.

60 Hauptrollen von Mailand bis Sidney

Inzwischen ist er weltweit gefragt. Hat in den vergangenen 30 Jahren mehr als 60 Hauptrollen in Operninszenierungen auf der ganzen Welt gespielt, darunter in der Mailänder Scala, dem Opernhaus in Sidney und in Bayreuth. Doch er weiß auch, in dem Beruf hängt viel vom Glück ab. "Da hatte ich ein paar Momente, dass ich die richtigen Leute getroffen habe, damit es vorwärts ging", sagt der Opernsänger heute.

Vielleicht war es aber auch seine Herzlichkeit, die ihm die ein oder andere Tür öffnete. "Er hat das größte Herz, das man sich vorstellen kann", sagt Ehefrau Lenka Radecky über ihren Michael. Sie ist ebenfalls künstlerisch tätig, leitet bei den Bregenzer Festspielen die Kostümabteilung.

Viel herumgekommen ist der Opernsänger durch seinen Beruf. Doch am Ende zählt für ihn nicht, wo er auftritt, sondern dass er die Menschen durch seine Musik und sein Schauspiel begeistern kann: