Die gebürtige Spanierin Maria Moreno-Villanueva forscht und lehrt im Fach Sportwissenschaft an der Universität Konstanz. Auch mit der amerikanischen Weltraumbehörde NASA betreibt sie Forschung.

Als Kind galt sie als zappelig. Die Eltern von Maria Moreno-Villanueva haben das kleine Energiebündel dann zum Taekwondo-Training geschickt. Maria machte dort schnell Fortschritte und ging schon bald auf erste Wettkämpfe. Auch ihre zweite Leidenschaft, die Biologie, zeigte sich wohl schon früh - aus dem Kindergarten sei sie stets mit den Taschen voller Käfer und Kleingetier heimgekommen.

Maria Moreno-Villanueva liebt die Vielseitigkeit

Als junge Frau gewann die heute 54-Jährige internationale und spanische Titel im Kampfsport Taekwondo. Ihr Biologie-Studium hat sie in Spanien und Deutschland abgelegt und gelangte schließlich an die Universität Konstanz. Dort kann sie ihre beiden Leidenschaften verbinden: In der Forschung geht sie der Frage nach, "Was schädigt das Erbgut unserer menschlichen Zellen?". Sportlich ist sie als Leiterin der Kampfsportgruppe der Uni aktiv. Für die NASA forschte sie ein Jahr lang in den USA und betreut auch weiterhin Projekte der amerikanischen Weltraumbehörde.

Die Molekularbiologin und Taekwondo-Kämpferin liebt Bergwandern und Wellenreiten in ihrer Freizeit - nur eines macht sie nie: Siesta. SWR-Reporterin Caroline Geyer hat die Frau mit der Energie für drei Leben getroffen.

In der Serie "Einfach besonders" stellen wir außergewöhnliche Persönlichkeiten aus der Region Bodensee-Oberschwaben vor.