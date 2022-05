Einfach besonders: Amalie Mbianda Njiki

WÜRFEL

So n kantiges Gesicht, so n kantiges Gesicht mag keiner wenn du n Mädchen bist. Wenn du n Mädchen bist, hat dein Gesicht nicht kantig zu sein. So einfach ist das. Ich frage ihn, soll ich mir das Kinn rundschleifen, dann sagt er ich solls mir ruhig rund schleifen. Soll aber zusehn, dass auch noch was andres rund wird. Ich weiß nicht, was er meint. Es gibt viele Sachen, die an einem Mädchen rund sein sollen, glaube ich. Ich frage ihn, was hat was andres mit meinem Kinn zu tun. Dann sagt er bloß, nichts. Wär nur einfach schön, wenn was andres rund wär. Einfach schön und so soll das sein und das hat er mir sagen wollen.

jetzt rolle ich den langen weg nach hause – es ist ganz einfach.

jetzt bin ich eine kugel – eine kugel, die man einfach anstößt und die dann rollt – ist ganz einfach.

Amalie Mbianda Njiki