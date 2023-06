per Mail teilen

Die Bäckerei Heinzelmann in Wolfegg (Kreis Ravensburg) war eine Institution. Bäckermeister Gerold Heinzelmann half, wo er konnte und war in fast jedem Verein aktiv. Nun hat er aufgehört zu backen.

Bäckermeister Gerold Heinzelmann hat gemeinsam mit seiner Frau über 30 Jahre lang die Bäckerei in Wolfegg geführt. Seit Anfang Juni ist er nun im Ruhestand. Die Bäckerei war weithin bekannt für ihr leckeres Brot, Brezeln und Seelen, für Kuchen und vieles mehr. Morgens trafen sich die Wolfegger beim Bäcker - man erfuhr das Neueste. Fast immer hatten die Kunden auf dem Heimweg eine Extra-Brezel in ihrer Tüte. Und nicht nur in der Bäckerei war der 65-Jährige leidenschaftlich aktiv. Auch im Vereinsleben war Gerold Heinzelmann nicht wegzudenken.

SWR-Reporterin Marion Kynaß hat den rührigen und engagierten Bäckermeister besucht.

Der Wunsch, Bäcker zu werden, hat sich schon früh in ihm gerührt: Immer wenn er als Junge nach Wolfegg kam, habe ihn der Duft von frischem Brot empfangen, erzählt er. Das wollte er auch irgendwann backen. Daneben war Heinzelmann viele Jahre lang auch im Gemeinderat aktiv, er unterstützte die örtlichen Vereine finanziell und er engagierte sich in Fördervereinen und der Bäckerinnung. Das Backen hat er aufgegeben, doch er wäre nicht Gerold Heinzelmann, wenn er nicht weiter aktiv wäre.

Brot und Wolfegger Geschichte

Neben seinem vielseitigen Engagement in Wolfegg interessiert Heinzelmann auch die Geschichte und Geschichten vergangener Zeiten. Seit vielen Jahren sammelt er historische Postkarten der Umgebung. Weit über tausend alter Postkarten habe er zusammengetragen.

"Wenn ich nicht Bäcker geworden wäre, wäre ich Historiker geworden."

Den Wolfeggern fiel der Abschied schwer. Viele wollten in den letzten Tagen noch einmal eine Brezel, Seele oder Schokobananen ergattern. Manche Kundinnen und Kunden hätten auch Geschenke mitgebracht, erzählt Heinzelmann.

Abschiedsständchen vom Kindergarten

Von den Kindergartenkindern gab es sogar ein Ständchen: Die Weihnachtsbäckerei umgeschrieben auf die Wolfegger Bäckerei. Eine Anerkennung von den ganz Kleinen, von denen wohl alle schon mal ein Laugenmäuschen geschenkt bekommen haben. Von den leckeren Laugentierchen hat Heinzlmann täglich 80 Stück gebacken, nur um sie an die Kleinen zu verschenken.