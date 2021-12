Einfach besonders: Chili-Züchterin Karin Dunkelmann

Karin Dunkelmann aus Pfyn bei Frauenfeld (Kanton Thurgau) ist großer Chili-Fan. Die Schweizerin hat einen Chili-Garten, in dem jedes Jahr hunderte Chili-Pflanzen wachsen. Bei ihr gibt es sogar Chilis zum Frühstück.

Bei Chilis denkt man meist an rote, gebogene Schoten. Doch Chilis sind nicht immer nur rot - es gibt sie in gelb, orange, grün, sogar in schwarz, lila und weiß. Karin Dunkelmann kennt sie fast alle. 150 verschiedene Sorten hat die 55-jährige Schweizerin in diesem Sommer in ihrem Garten angepflanzt.

"Ich war schon als Kind Pflanzenfan. Ich hatte immer überall was Grünes."

Ihre Faszination für die Schärfe und die Schoten hat vor über 30 Jahren auf einer Brasilien-Reise begonnen. Bei einem Ausflug in den Dschungel hat sie eine wilde Chili-Pflanze entdeckt, und als Pflanzenfreundin war ihr klar: "Die muss ich mit nach Hause nehmen!". Seither ist ihre Liebe für die Pflanze immer größer geworden. In fast allen Mahlzeiten sind sie enthalten, sogar zum Frühstück gibt es schon Chilis. SWR-Reporterin Friederike Fiehler hat Karin Dunkelmann in ihrem Chili-Garten besucht.

Chilis sind nicht nur scharf, sondern echte Allroundtalente, findet die Züchterin. Die Pflanzen hätten wunderschöne Blüten, fast so schön wie Orchideen, und sie seien auch noch extrem gesund.

"Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Capsaicin, also die Schärfe, gesundheitsfördernd ist. Es wird nicht nur in Sportcremes genutzt, sondern ist auch sehr gut für den Blutdruck."

Die meisten Chili-Sorten überstehen die kalte Jahreszeit nicht im Freien. Rund 100 Pflanzen holt Karin Dunkelmann deshalb im Winter ins Haus. Alle Räume bis aufs Schlafzimmer seien dann rappelvoll. Sie braucht die Pflanzen unter anderem für die Züchtung im nächsten Frühjahr. Ihr Mann geht damit lässig um. "Er akzeptiert das halt, dass man bei uns schwer durchkommt in der Wohnung."

Auch Sterneköche lieben ihre Chilis

Aus den vielen hundert Chilis, die Karin Dunkelmann erntet, macht sie Dips, Saucen oder Chiliöl. Sie verkauft einzelne Schoten an Sterneköche oder andere Chili-Züchter. Bestimmte Sorten werden fermentiert und zu Chilipulver verarbeitet. Unter anderem bietet sie auch Chili-Verkostungen an, denn als absolute Chili-Liebhaberin sieht sie ihren Auftrag auch darin, mit einem weit verbreiteten Irrtum aufzuräumen: