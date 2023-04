Knapp 1,4 Millionen Euro für weitere Sanierung der Marienschlucht

per Mail teilen

Die abschließende Sanierung der Marienschlucht wird vom Land mit knapp 1,4 Millionen Euro gefördert. So könnte die Schlucht Ende des Jahres wiedereröffnet werden.

Am Donnerstag hat der Wirtschaftsausschuss des Landes knapp 1,4 Millionen Euro bewilligt, um die Sanierung der Marienschlucht weiter voranzubringen. Die Marienschlucht sei eines der bedeutendsten Naturdenkmale Baden-Württembergs heißt es in einer Mitteilung. Mit dem Geld aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm sollen im Herbst Elemente der begehbaren Steganlage im Bereich des Mondfelsen angebracht werden. Die Marienschlucht ist seit einem tödlichen Unfall vor acht Jahren gesperrt. Durch die Förderung könne die Schlucht vielleicht Ende des Jahres wieder eröffnet werden, hofft der Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen, Matthias Weckbach.

Mit den Fördermitteln solle die Begeh- und Erlebbarkeit eines der bedeutendsten Naturdenkmale Baden-Württembergs wieder hergestellt werden, heißt es in der Mitteilung.

"Wir hoffen, dass wir so von September bis Weihnachten bauen können und Ende diesen Jahres die Marienschlucht wiedereröffnen können!"

Ansonsten sei die feierliche Eröffnung zum Start der Wandersaison im Frühjahr 2024 geplant, so Bürgermeister Matthias Weckbach weiter.

Teile der Wanderwege rund um die Marienschlucht wurden im Jahr 2021 wiedereröffnet. SWR Friederike Fiehler

Marienschlucht seit acht Jahren nicht begehbar

Die Marienschlucht ist seit 2015 gesperrt. Damals ereignete sich in der Schlucht ein tödlicher Unfall. Eine Wanderin kam bei einem Erdrutsch ums Leben. Teile der Wanderwege rund um die Marienschlucht wurden im Jahr 2021 wiedereröffnet. Unter anderem ein Wanderweg von Konstanz-Wallhausen über den Burghof zum Bootsanlegesteg in der Nähe des unteren Eingangs der Schlucht. Auch der Bootsanlegesteg selbst wurde saniert und wiedereröffnet. Er wird in den Sommermonaten angefahren.

Die Marienschlucht ist nicht nur ein beliebtes Naherholungsziel, sie ist auch eine Touristenattraktion. Die an die Schlucht grenzenden Kommunen Allensbach, Bodman-Ludwigshafen und Konstanz-Wallhausen (alle Kreis Konstanz) haben lange gerungen, um eine Lösung für die Wiedereröffnung der Schlucht möglich zu machen.