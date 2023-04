per Mail teilen

Mit der Landesschau eine Woche in Kißlegg: Der knapp 10.000 Einwohner Ort Kißlegg (Kreis Ravensburg) liegt mitten in Oberschwaben. Ein moderner Ort mit vielen Möglichkeiten, die eigenen Träume zu leben.

Florian Wieland führt in der ländlichen Umgebung von Kißlegg (Kreis Ravensburg) den Hof seiner Eltern. Dabei betont er, dass er Landwirt aus Leidenschaft ist: "Es ist nicht so, dass meine Eltern gesagt haben, einer von uns Geschwistern muss den Hof übernehmen." Florian Weiland hat sich selbst dafür entschieden, Landwirt zu werden. Auch wenn er findet, dass Landwirte häufig in der Kritik stehen, zum Beispiel wegen Methanausstoß oder Gülleausbringung.

Der junge Landwirt fühlt sich wohl in Kißlegg und der ganzen Region. Er habe hier auch nicht das Gefühl, wegen seines Berufes schlecht angesehen zu sein.

"Wenn das Wetter passt und alle genug Futter haben, ist es das schönste für die Rinder hier draußen umherzuspringen … und für mich auch."

Die Lebensqualität im Allgäu sei hoch, findet Florian Wieland. Es gebe nicht viel Schöneres als auf einem Hof aufzuwachsen, man habe viel Platz zum Spielen. Deshalb hat er auch ab und zu eine Gruppe des Naturkindergartens zu Besuch. Den Kindern zeigt er gerne den Hof und die Tiere. Jedes Kind darf auch mal die Finger in den Luftzug der Melkmaschine halten. Nur wer die Landwirtschaft kennt, sieht sie auch anders, so die Einstellung des Jungbauern.

Urlaub, Feierabend, Wochenende und nicht ohne Pause arbeiten

Seit einiger Zeit wohnt Florian Wieland nicht mehr auf dem Hof. Er ist mitten in den Ort Kißlegg gezogen. Dass er woanders wohnt und auf dem Hof der Eltern nur angestellt ist, schaffe Freiräume für ihn. Er lebt und arbeitet anders als die Generationen vor ihm. Die Landwirtschaft verändere sich immer schneller und er möchte den Hof auf seine Art weiterführen. "Wenn ich wirklich 365 Tage im Jahr arbeiten müsste, wüsste ich auch nicht, ob ich das mache. Es ist ja auch nicht gerade so, dass man in der Landwirtschaft Millionen verdient."