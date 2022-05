Abwechslungsreiche Aufgaben für Schlossgärtner Philipp Ziegler

per Mail teilen

75.000 Quadratmeter Gartenfläche hat das Schloss Altshausen. Genug Arbeit für Gärtner Philipp Ziegler. Besonders stolz ist er auf die fast 300 Jahre alte Linde im Schlosspark.

Seit 15 Jahren arbeitet Philipp Ziegler als Gärtner bei der Hofkammer des Herzogs von Württemberg. Er ist in Altshausen aufgewachsen, das Schloss sei in jungen Jahren ein eher selbstverständlicher Teil des Ortes gewesen. Erst im Berufsleben als Gärtner habe er das Schloss mit seinen Anlagen bewusster wahrgenommen. Mit der Arbeit im Schlossgarten ist für Philipp Ziegler schließlich ein beruflicher Traum in Erfüllung gegangen.

Philipp Ziegler kümmert sich unter anderem um alles was blüht. Doch ganz besonders am Herzen liegt ihm die jahrhundertealte Linde im öffentlich zugänglichen Teil des Schlosshofes.

"Selbst unser Baumpfleger, der weit herumkommt, sagt, das sei im weiten Umkreis einer der schönsten Bäume."

Die Brüder sind ein gutes Team

Vor drei Jahren kam sein ältere Bruder Markus in das Team von Philipp Ziegler. Er ist unter anderem für den Gemüsegarten und für das Palmenhaus zuständig. Die Brüder verstehen sich blendend und die Arbeit geht Hand in Hand.