Eine Million Euro für Klima-Begrünung

Der Adenauerplatz beim Rathaus in Friedrichshafen wird für gut eine Million Euro klimaschützend begrünt. Das hat am Montag der Gemeinderat beschlossen. Der bislang unbegrünte Platz soll unter anderem eine kleine Insel aus Bäumen, eine neue Beleuchtung sowie mehrere Sitzgelegenheiten bekommen. Die Bäume sollen im Sommer Schatten spenden. Für Kühlung soll zudem ein Reservoir für Regenwasser sorgen. Ein Substrat im Boden speichert es, sodass es bei Hitze wieder verdunsten kann. Für das Eine-Million-Euro-Projekt hat die Stadt Fördermittel des Bundes zur Anpassung an den Klimawandel beantragt. Bis zu 650.000 Euro könnte Friedrichshafen bekommen. Fließt das Geld, sollen die Umbauarbeiten kommendes Jahr erfolgen.