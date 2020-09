per Mail teilen

Für die Oberbürgermeisterwahl in Biberach ist bislang eine Bewerbung eingegangen. Es handle sich dabei um die von Amtsinhaber Norbert Zeidler, bestätigte die städtische Pressestelle auf SWR-Anfrage. Zeidler ist seit 2012 Stadtoberhaupt von Biberach. Die Bewerbungsfrist endet am 21.September. Die Wahl findet am 8.November statt.