Mittlerweile eine Bewerbung für das Bürgermeisteramt in Achstetten

per Mail teilen

Für die Bürgermeisterwahl in Achstetten im Kreis Biberach gibt es nun doch eine Bewerbung. Noch bis Ende vergangener Woche hatte sich niemand für das Amt interessiert.

In Achstetten ist am Wochenende eine Bewerbung für die Bürgermeisterwahl eingegangen. Das teilte der Hauptamtsleiter auf SWR-Anfrage mit. Nähere Angaben zur Person machte er nicht. Die Bewerbungsfrist endet am Montag um 18 Uhr.

Die 5.100 Einwohner Gemeinde wählt am 7. August einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den scheidenden Bürgermeister. Seine Amtszeit endet am 31. Oktober.

"Wir wollen nicht ohne Gemeindeoberhaupt dastehen."

Bis Ende vergangener Woche war der Briefkasten der Gemeinde leer geblieben.

Der Gemeinderat lobte im SWR-Interview indes die Vorzüge des Ortes: