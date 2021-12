Im Kanton St. Gallen rückte die Polizei am ersten Weihnachtsfeiertag zu mehreren Einsätzen aus. In Wil kam es zu einem Raubüberfall auf einen Gast in einem Lokal, in St. Gallen überfiel ein Mann eine Tankstelle und erbeutete mehrere hundert Schweizer Franken. Darüber hinaus war die Polizei zu mehreren kleineren Einbrüchen und rund ein Dutzend Streitigkeiten gerufen worden.