per Mail teilen

Unbekannte sind am Sonntagabend in die Rastanlage Hegau Ost auf der Autobahn 81 bei Engen (Kreis Konstanz) eingebrochen. Laut Polizei hebelten die Täter eine Fenstertür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Innenräumen. Dort öffneten sie gewaltsam einen Spielautomaten. Die Höhe des Sachschadens und des Diebesguts ist noch nicht bekannt, die Polizei sucht Zeugen.