Im Seerhein bei Konstanz ist die Bergung eines mehr als 4.000 Jahre alten Einbaums beendet. Ein Einbaum ist aus einem einzigen Baumstamm gefertigt und gilt als Urform des Bootes.

Die Bergung sei erfolgreich verlaufen, bestätigte die zuständige Archäologin dem SWR. Insgesamt sei der Einbaum in neun Teile gesägt worden. Sie würden nun erst in Konstanz weiter untersucht und gesäubert und in einigen Wochen in die Restaurierungswerkstatt des Landesamtes für Denkmalpflege gebracht. Dort soll der Einbaum in jahrelanger Feinarbeit konserviert und restauriert werden.

Einbaum gilt als archäologische Sensation

Archäologen bezeichnen den Fund als Sensation. Es ist der bisher älteste bekannte Einbaum aus dem Bodensee. Mit dem Fund könne die Nutzung des Sees als Wasserstraße oder Fischereigewässer im 24. bis 23. Jahrhundert vor Christus erstmals belegt werden.

Der Bericht von der Bergung in SWR Baden-Württemberg aktuell: