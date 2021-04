per Mail teilen

Zum Üben immer in die Kirche? Josef Pfeffer aus Amtzell hat es da deutlich näher. Denn er hat sich eine Orgel ins Wohnzimmer eingebaut - alles selbst gemacht. 820 Pfeiffen stehen jetzt im Wohnzimmer.

Beruflich hat Josef Pfeffer aus Amtzell (Kreis Ravensburg) nichts mit der Orgel zu tun gehabt. Denn er ist Elektroniker, hat die Firma Rafi in Berg bei Ravensburg mit damals bis zu 1.100 Beschäftigten geführt. Durch seinen Job ist er in der ganzen Welt herumgekommen, hat in seinem Berufsleben alles erreicht. Er war unter anderem auch im Vorstand der Steinbeis-Stiftung zur Wirtschaftsförderung. Wegen seiner Verdienste erhielt er 2019 die Staufer-Medaille des Landes Baden-Württemberg.

Faszination für die Orgel

Zu Hause in Amtzell aber, da war die Orgel seine große Leidenschaft. Er spielt nicht nur selbst, er hat sogar selber eine Orgel gebaut. Da kamen ihm seine Elektroniker-Kenntnisse natürlich zu Gute. Wolfgang Wanner hat Josef Pfeffer in Amtzell besucht.