Gleich zwei Bronze-Medaillen hat Judoka Anna-Maria Wagner aus Ravensburg bei den Olympischen Spielen geholt. Viele Oberschwaben fieberten mit. Jetzt wurde sie für ihre Leistung in ihrer Heimatstadt geehrt.

Mit einem Empfang im Schwörsaal und einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt wurde Anna-Maria Wagner am Sonntag in ihrer Heimatstadt gewürdigt. Sie erreichte mit ihrem Stammverein KJC Ravensburg in diesem Jahr den Weltmeistertitel im Judo und gewann zwei Bronzemedaillen bei den Olympischen Spielen in Tokio. In ihrer Gewichtsklasse (Halbschwergewicht) holte sie Bronze im Einzelkampf sowie mit der deutschen Mannschaft. Sie ist die erste Ravensburgerin überhaupt, die bei Olympia eine Medaille gewonnen hat.

Botschafterin der Stadt Ravensburg und Vorbild

Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) lobte die Sportlerin. Sie sei in ihren jungen Jahren bereits ein Vorbild für viele andere junge Sportlerinnen und Sportler und Botschafterin der Stadt.

"Wir sind stolz darauf, dass eine Tochter unserer Stadt bei Olympia zwei Medaillen gewonnen hat."

Er sei beeindruckt von der Judoka, die trotz einer Verletzung weiter gekämpft und damit Stärke und Durchhaltevermögen gezeigt habe, sagte Rapp im SWR-Interview über Anna-Maria Wagner.

Anna-Maria Wagner wird in Ravensburg von anderen jungen Judo-Sportlern empfangen. SWR Thorben Langwald

Die 25-Jährige, die mittlerweile in Köln lebt, bedankte sich bei dem Empfang im Schwörsaal für die Unterstützung während der Olympischen Spiele aus ihrer Heimatstadt. Viele hätten mit ihr mitgefiebert während der Wettkämpfe und sie freue sich, über den Empfang in Ravensburg.

"Es ist ein schönes Gefühl in die Heimat zurückzukommen, wo ich aufgewachsen bin. Es ist mir eine große Ehre, mich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen."

Judo-Karriere begann beim KJC Ravensburg

Die sportliche Karriere von Anna-Maria Wagner begann beim Verein KJC Ravensburg. Hier trainierte sie bis zu ihrem 16. Lebensjahr und erhielt ihre Judo-Grundausbildung. Zu ihrer ersten Trainerin habe sie noch immer eine enge Verbindung und sei dankbar, für alles was sie bei ihr gelernt habe.