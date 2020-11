per Mail teilen

Seit dem Wochenende unterstützen Ehrenamtliche vom Bayrischen Roten Kreuz und vom Technischen Hilfswerk das Gesundheitsamt Lindau bei der Kontaktrückverfolgung von Corona-Infizierten. Auch Mitarbeiter von der Polizei und Soldaten seien im Einsatz, so Landrat Elmar Stegmann. In den vergangenen Tagen seien teils hunderte von Telefonaten in kurzer Zeit notwendig gewesen, um die Kontaktpersonen von Infizierten zu ermitteln. Der Landkreis Lindau gehöre bayernweit zu den Kreisen mit der höchsten Inzidenz.