Zwei Frauen aus Ravensburg dürfen ehrenamtlich Trauerfeiern leiten

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart geht bei Bestattungsfeiern neue Wege. Künftig können Frauen und Männer sie ehrenamtlich leiten. Unter ihnen sind auch zwei Frauen aus Ravensburg.

Zwei Frauen aus der Seelsorgeeinheit Ravensburg-Süd dürfen künftig ehrenamtlich katholische Bestattungsfeiern leiten. Hintergrund ist ein Pilotprojekt der Diözese Rottenburg-Stuttgart, bei dem insgesamt sieben Frauen und ein Mann für den Dienst vorbereitet wurden. Bischof Klaus Krämer hatte sie am Mittwoch in einem Gottesdienst in das Amt eingesetzt.

Neun Monate Ausbildung durch Profis

Die Mitglieder unterschiedlicher Kirchengemeinden der Diözese waren zunächst von ihren Kirchengemeinderäten und Pastoralteams zur Teilnahme an dem Pilotprojekt vorgeschlagen worden. Anschließend wurden sie neun Monate lang von Gemeinde- und Pastoralreferenten sowie auch Pfarrern für die neue Aufgabe ausgebildet.

Zu den Ehrenamtlichen gehören auch Michaela Scheffold-Haid und Sabine Steinbeck aus der Seelsorgeeinheit Ravensburg Süd. Es sei etwas ganz Besonderes, sich auf diese Weise auch ohne pastorale Ausbildung einbringen zu können, so Sabine Steinbeck aus Ravensburg-Obereschach gegenüber dem SWR. Bestattungsfeiern hätten in der Diözese bislang nur Pfarrer sowie Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten leiten dürfen.

Am Mittwoch hat Bischof Klaus Krämer die Ehrenamtlichen in einem Gottesdienst im Dom St. Martin in Rottenburg für ihren künftigen Dienst eingesetzt. Diözese Rottenburg-Stuttgart/Gregor Moser

Ehrenamtliche lernen mit Trauer anderer umzugehen

Um die Feiern leiten zu können, haben die am Pilotprojekt Beteiligten in Wochenendseminaren gelernt, welche Trauermodelle es gibt und wie man Trauergespräche führt. Man habe zudem Ansprachen erstellt und dann auch gehalten sowie geübt, am Grab zu Angehörigen eines Verstorbenen zu sprechen, erklärt Sabine Steinbeck. Und natürlich habe man auch alles zur Liturgie einer Trauerfeier sowie über Trauerrituale gelernt.

"Ich bin sehr dankbar, dass ich an diesem Pilotprojekt teilnehmen konnte", sagt Sabine Steinbeck, auch wenn es vermutlich dem pastoralen Personalmangel geschuldet sei. Andere Diözesen hätten deshalb schon länger auf Ehrenamtliche bei Trauerfeiern gesetzt. Man sei sehr froh, dass nun auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart so weit sei. "Es macht einfach Hoffnung auf neue Wege der Kirche", so Sabine Steinbeck.

Der Diözese zufolge soll es weitere Kurse zur Ausbildung ehrenamtlicher Leiter von Bestattungsfeiern geben. Eine konkrete Planung liege aber noch nicht vor.