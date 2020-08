Die Vorarlberger Polizei hat am Donnerstagvormittag in einem Haus in Lustenau ein schwer verletztes Ehepaar gefunden. Der 75-jährige Mann hatte Stichverletzungen durch ein Küchenmesser, die 77-jährige Frau eine Kopfverletzung. Beide konnten nicht vernommen werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass kein Dritter beteiligt war, und ermittelt in alle Richtungen.