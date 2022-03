Licht aus für das Klima: Städte in der Region Bodensee-Oberschwaben machen mit

Die weltweite Initiative der Umweltstiftung WWF soll auf den Klimawandel aufmerksam machen. An vielen Sehenswürdigkeiten in der Region geht am Samstagabend darum das Licht aus.

Eine Stunde lang, von 20:30 bis 21:30 Uhr, wird das Licht an vielen Ort ausgeschaltet sein. Die Stadt Ravensburg wird laut einer Mitteilung ihre Wahrzeichen wie etwa den Mehlsack, das Rathaus oder die Veitsburg in dieser Stunde nicht beleuchten. Gemeinsam mit vielen anderen Städten und Kommunen wolle die Stadt so ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Im benachbarten Weingarten wird in der Zeit die Basilika nicht angestrahlt sein.

Auch in Friedrichshafen, Tettnang und Konstanz gehen in vielen Sehenswürdigkeiten während der „Earth Hour“ die Lichter aus. Bereits zum vierten Mal beteiligt sich Konstanz laut Homepage der Stadt an der Aktion. Das Licht solle für "einen friedlichen und lebendigen Planeten" ausgemacht werden, heißt es weiter. Im Allgäu machen laut der Umweltschutzorganisation WWF einige Orte sogar die Straßenbeleuchtung aus.

Zeichen für Klimaschutz und den Frieden

In diesem Jahr soll die Aktion nicht nur ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen, sondern wegen des Ukraine-Kriegs auch für Frieden. Mit Blick auf Krieg, Klimakrise und die Abhängigkeit von fossilen Energien sei das Signal, das von der "Earth Hour" ausgeht, wichtiger denn je, teilt der WWF mit. Die Aktion findet seit einigen Jahren immer am letzten Samstag im März statt. Privatpersonen sind ebenfalls dazu aufgerufen, zuhause für eine Stunde das Licht auszumachen.