Neun Städte und Gemeinden in der Region Bodensee-Oberschwaben beteiligen sich am Samstagabend an der Licht-Aus-Aktion "Earth Hour". Mit der weltweiten Initiative will die Umweltstiftung WWF auf die Bedrohungen infolge des Klimawandels aufmerksam machen.

Eine Stunde lang ab 20:30 Uhr wird das Licht am Samstagabend an ausgewählten Orten, Wahrzeichen und Gebäuden ausgeschaltet. In Konstanz etwa wird die Imperia dunkel, ebenso Münster, Schnetztor und Bodenseeforum. In Radolfzell (Kreis Konstanz) wird gleich in sieben öffentlichen Gebäuden die Beleuchtung gelöscht. In Lindau bleiben die Wahrzeichen Löwe und Leuchtturm an der Hafeneinfahrt eine Stunde lang unbeleuchtet. Die Stadt Mengen (Kreis Sigmaringen) schaltet die komplette Straßenbeleuchtung ab, Tettnang (Bodenseekreis) und Aulendorf (Kreis Ravensburg) das Licht in ihren Schlössern.

Politischer Aufruf im Wahljahr

Die Aktion "Earth Hour" gibt es seit 14 Jahren. Im Superwahljahr sei sie auch eine Forderung an die Politik, so ein WWF-Sprecher. Keine Partei komme am Klimaschutz vorbei. In Zeiten der Corona-Pandemie empfiehlt die Umweltstiftung, die Aktion in den Sozialen Netzwerken zu verfolgen.